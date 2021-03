Drittligist Kaiserslautern stellt Sportdirektor Notzon frei

Kaiserslauterns Sportdirektor Boris Notzon. Foto: Thomas Frey/dpa/Archivbild

Kaiserslautern Kaum ist der neue Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen da, muss Sportdirektor Boris Notzon gehen. Für die zuletzt stark kritisierte Führungskraft ist beim 1. FC Kaiserslautern kein Platz mehr.

Mitten im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga hat sich der 1. FC Kaiserslautern mit sofortiger Wirkung von Sportdirektor Boris Notzon getrennt. Die Pfälzer stellten den 41-Jährigen, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, am Mittwoch frei. Notzon arbeitete seit 2014 zunächst als Leiter Scouting und Spielanalyse für die Roten Teufel und hatte im August 2017 den Posten des Sportdirektors übernommen.

„Boris Notzon hat sich in den vergangenen sieben Jahren voll und ganz in den Dienst des 1. FC Kaiserslautern gestellt und sich stark mit unserem Club identifiziert“, sagte Sport-Geschäftsführer Thomas Hengen. „Nach der Umstrukturierung in der Geschäftsführung hat sich der FCK im Bereich der sportlichen Leitung jedoch neu aufgestellt, so dass die Position des Sportdirektors in der aktuellen Konstellation in der 3. Liga nicht mehr darstellbar ist. Daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, der uns nicht einfach gefallen ist.“

Notzon war zuletzt heftig in die Kritik geraten, nachdem der viermalige deutsche Meister statt um die Rückkehr in die 2. Liga gegen den Absturz in die Viertklassigkeit kämpft. Mit 26 Punkten sind die Pfälzer derzeit Tabellen-16. und haben nur einen Zähler Vorsprung vor dem ersten Abstiegsplatz. Daher kommt die Trennung nicht überraschend, wohl aber der Zeitpunkt.

In Notzons Amtszeit als Sportdirektor hat der FCK mit Norbert Meier, Jeff Strasser, Michael Frontzeck, Sascha Hildmann, Boris Schommers und Jeff Saibene innerhalb von gut dreieinhalb Jahren immerhin sechs Cheftrainer verschlissen. Auch die Zusammensetzung des aktuellen Kaders, der weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist, hat Notzon zum großen Teil zu verantworten. „Ich war als Chefscout oder als Kaderplaner oder Sportdirektor immer in Prozesse involviert“, räumte er Ende des vergangenen Jahres in einem SWR-Interview ein. An der Verpflichtung des derzeitigen Trainers Marco Antwerpen soll Notzon hingegen schon keine Aktie mehr gehabt haben.

Neuer starker Mann im sportlichen Bereich ist Hengen, der sein Amt am 1. März angetreten hatte. Der Ex-Profi des FCK hatte unmittelbar danach angekündigt, er wolle ganz eng beim Team sein und bei allen Spielen auf der Bank sitzen. „Es gilt jetzt dem Ziel Klassenerhalt alles unterzuordnen. Es zählt jetzt Mentalität“, sagte Hengen in der Vorwoche bei seiner Vorstellung. „Die normale Leistung reicht nicht mehr, es muss jetzt mehr gebracht werden.“