Drittligist 1. FC Kaiserslautern stellt Antrag auf Insolvenz

Das Logo des 1. FC Kaiserslautern ist auf dem Spielfeld zu sehen. Foto: picture alliance / dpa/Archivbild

Kaiserslautern Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern hat beim Amtsgericht Kaiserslautern einen Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung gestellt. Dies teilten die Pfälzer am Montag mit und luden zeitgleich zu einer Pressekonferenz am Nachmittag (16.00 Uhr) ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Ziel des Verfahrens ist es, zügig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit wiederherzustellen“, sagte Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt in der Mitteilung des viermaligen deutschen Meisters.