Drittligaspiel Saarbrücken-Unterhaching ohne Zuschauer

Ein Fußball-Spiel. Foto: Uwe Anspach/dpa/Symbolbild

Saarbrücken Die Partie von Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken gegen die SpVgg Unterhaching am Sonntag wird ohne Zuschauer ausgetragen. Aufgrund der gestiegenen Zahl von Corona-Fällen in der Region sei die bislang erlaubte Obergrenze von 900 Zuschauern „drastisch reduziert worden“, teilte der Club am Freitag mit.

