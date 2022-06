Alzey-Worms : Drittes Todesopfer nach Unfall auf B9

Worms Nach einem tödlichen Frontalzusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 9 bei Eich (Kreis Alzey-Worms) am Pfingstsonntag hat es ein drittes Todesopfer gegeben. Eine 78 Jahre alte Frau erlag am Donnerstag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Staatsanwaltschaft Mainz am Freitag mitteilte.

Bei der Kollision waren ein Baby und ein 82 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Bei der gestorbenen 78-Jährigen handelt es sich um die Frau des 82-Jährigen. Drei weitere Personen liegen den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen im Krankenhaus.

In einem der Unfallfahrzeuge saß das ältere Ehepaar, in dem anderen zwei Erwachsene mit dem Säugling und einem weiteren Kind. Der Säugling starb noch an der Unfallstelle, der Rentner im Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Laut Staatsanwaltschaft wurde unter anderem ein unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben. Zuvor hatte der SWR berichtet.

© dpa-infocom, dpa:220610-99-616100/2

(dpa)