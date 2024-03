Osnabrück Dritter Verdächtiger nach mutmaßlicher Entführung in Haft

Nach der mutmaßlichen Entführung eines 26-Jährigen in Osnabrück ist ein dritter Verdächtiger in Untersuchungshaft. Der Mann wurde bereits am 28. Februar in Kaiserslautern festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Donnerstag mitteilte. Mitte Februar hatte die Behörde bereits bekannt gegeben, dass die anderen zwei Verdächtigen festgenommen wurden - ebenfalls in Kaiserslautern. Zuvor hatten die „Neue Osnabrücker Zeitung“ und der NDR berichtet.