Arbeitsmarkt : Dritter Monat mit weniger Arbeitslosen in Rheinland-Pfalz

Mainz Die Arbeitslosigkeit hat fast wieder das Niveau vor der Pandemie erreicht. Auswirkungen des Ukraine-Krieges sind noch nicht spürbar.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im April im dritten Monat in Folge zurückgegangen. 97.700 Frauen und Männer waren arbeitslos, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Mainz mitteilte. Das waren 2800 oder 2,8 Prozent weniger als im März. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es ein Minus von 18,7 Prozent.