Dreyer zu Altenheimen: Corona-Impfungen rasch vorbereiten

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht in der Cafeteria der Seniorenresidenz „Haus Sophia“ mit Mitarbeitern und Bundeswehrsoldaten. Foto: Uwe Anspach/dpa

Westohfen Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat an die Träger der Altenheime appelliert, ihre Einrichtungen möglichst schnell für die Corona-Schutzimpfung bereit zu machen. „Es ist die vulnerabelste (verletzlichste) Gruppe und sie muss so schnell wie möglich geimpft werden“, sagte die SPD-Politikerin am Freitag beim Besuch einer Seniorenresidenz in Westhofen (Kreis Alzey-Worms).

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Die mobilen Impfteams seien bereits seit 27. Dezember in den Einrichtungen unterwegs. „Wir brauchen da mehr Tempo“, sagte Dreyer.

Von den rund 550 Altenheimen im Land hätten sich inzwischen mehr als 300 impfbereit gemeldet, berichtete der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Markus Kuhlen. „In mehr als 110 Einrichtungen haben wir inzwischen geimpft.“