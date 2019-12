Dreyer zieht sich von Spitze der Bundes-SPD zurück

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer zieht sich von der SPD-Spitze zurück. „Ich habe mich entschieden, mich nach dem Parteitag der SPD auf unser schönes Bundesland zu konzentrieren“, sagte Dreyer am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Ich war gerne Stellvertreterin und ich war auch sehr gerne kommissarische Bundesvorsitzende unserer wunderbaren Partei.“ Dreyer betonte: „Meine Entscheidung habe ich schon vor einiger Zeit gefasst und bereits vor dem Ausgang der Wahl am Wochenende die beiden Duos informiert.“

Sie habe immer gesagt, „Ich bin in erster Linie Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz“, sagte Dreyer. „Ich habe vor und nach der Wahl gesagt: Die SPD braucht alle; wir müssen an verschiedenen Stellen für eine starke SPD kämpfen.“ Deswegen werde sie auch weiterhin auf Bundesebene Verantwortung übernehmen: Als Koordinatorin der SPD-Länder und als Ministerpräsidentin in den Gremien der Partei.