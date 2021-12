Dreyer zeichnet sieben Ehrenamtsprojekte aus

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat das Engagement von sieben ehrenamtlichen Projekten mit dem Brückenpreis des Landes gewürdigt. „Diese Auszeichnung liegt mir besonders am Herzen“, erklärte sie am Samstag.

„Sie stellt die Menschen in den Vordergrund, die mit ihrem Engagement Brücken bauen und zum Zusammenhalt in unserer Gesellschaft beitragen.“

Ausgezeichnet wurden sieben Projekte, die „das Miteinander von Menschen mit und ohne Behinderung, Jung und Alt und Menschen unterschiedlicher Herkunft sowie den Kampf gegen soziale Benachteiligung, Ausgrenzung und Diskriminierung fördern“. Besonders hob Dreyer den Zusammenhalt in Rheinland-Pfalz nach der dramatischen Flutkatastrophe im Juli hervor.

Der Preis ging an Projekte aus Koblenz, Ingelheim, Trier, Neustadt an der Weinstraße, Gabsheim (Landkreis Alzey-Worms), Ludwigshafen und Mainz. Diese erhalten jeweils 1000 Euro als Unterstützung.

Der Preis in der neu eingeführten Kategorie „Digitales Engagement für den gesellschaftlichen Zusammenhalt“ ging an den Malteser Hilfsdienst in Ludwigshafen. Mit einem Online-Tandem-Projekt schafften es die Ehrenamtlichen, „Menschen mit und ohne Migrationshintergrund durch den Einsatz digitaler Medien zusammenzuführen“, hieß es zur Begründung.