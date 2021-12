Dreyer: Zehn Millionen Ungeimpfte sind ein zu großes Risiko

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, sitzt in ihrem weihnachtlichen Dienstzimmer. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Expertenrat und Krisenstab: Ministerpräsidentin Dreyer sieht Deutschland im Kampf gegen die Pandemie gut aufgestellt. Beide Gremien hatte sie seit langem gefordert. Die vereinbarten Schutzmaßnahmen Anfang Januar neu zu bewerten, hält sie für sinnvoll.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer geht davon aus, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht, das Angebot eines weiteren Vakzins (Novavax) sowie Appelle die Impfquote noch deutlich steigern werden. „Zehn Millionen ungeimpfte Menschen in Deutschland, das ist einfach ein zu großes Risiko für die gesamte Gesellschaft“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Omikron ist unglaublich ansteckend. Nach Aussagen der Wissenschaft kann man dem Virus kaum entgehen.“ Dreyer appellierte an Impfskeptiker, sich auch mit dem Blick auf die Gemeinschaft noch einmal intensiv mit der Frage auseinander zu setzen.