Dreyer: „Wir stehen mitten in einer historischen Situation“

Malu Dreyer (SPD) Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, vor der Presse. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa.

Mainz In einer Ansprache an alle Rheinland-Pfälzer hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) um Verständnis für die aktuellen Einschränkungen geworben. „Wir stehen wirklich mitten in einer historischen Situation“, sagte Dreyer am Freitagabend im SWR.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Liebe Landsleute, jeder Einzelne und jede Einzelne hat es jetzt in der Hand, ob wir das Virus eindämmen können. Ich bitte Sie eindringlich: Halten Sie sich an die vereinbarten Schutzmaßnahmen, um Menschenleben zu retten!“