Dreyer: „Wir können mehr Normalität wagen“

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich in der Corona-Krise für Mut zu weiteren Lockerungen ausgesprochen und gleichzeitig vor Übermut gewarnt. „Wir können mehr Normalität wagen“, sagte sie am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung zur Pandemie im rheinland-pfälzischen Landtag, der dieses Mal in der Mainzer Rheingoldhalle tagte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa