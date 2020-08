Dreyer will kleine Krankenhäuser erhalten

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat sich für den Erhalt kleiner Krankenhäuser ausgesprochen und allgemeinverbindliche Tarifverträge für Pfleger und Verkäufer gefordert. „Wir wehren uns gegen die Ökonomisierung unseres Gesundheitswesens“, sagte die Sozialdemokratin am Montagabend beim ersten digitalen Parteitag in Rheinland-Pfalz.

Dreyer forderte die CDU auf, „mit Wucht“ Ja zur Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate zu sagen. „Kurzarbeit rettet zur Zeit in Deutschland und Rheinland-Pfalz Arbeitsplätze.“ Dem Vorschlag der IG-Metall, eine Vier-Tage-Woche einzuführen, wünsche sie viel Erfolg. Das sei „schlau“ in einer Situation, in der in der Automobilbranche Jobs verloren gingen.