„Signal an die Kultur“ : Dreyer will deutliche Corona-Lockerungen für nächste Woche

Malu Dreyer (SPD) streicht sich durchs Haar. Foto: Arne Dedert/dpa/POOL/dpa/Archivbild

Berlin/Mainz Rheinland-Pfalz will angesichts der sinkenden Zahl der Corona-Neuinfektionen die Beschränkungen in der Pandemie nächste Woche viel stärker lockern als bisher geplant. Sie werde ihrem Kabinett am Dienstag vorschlagen, die Kontaktbeschränkungen von derzeit fünf Personen aus zwei Haushalten auf fünf Personen aus fünf Haushalten auszuweiten, kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag in Berlin nach dem Impfgipfel von Bund und Ländern an.

Kinder zählen dabei nicht mit.

Zudem sollen der Corona-Test in der Außengastronomie entfallen und mehr Gäste draußen zugelassen werden. Freibäder sollen öffnen können und die Beschränkungen für die Kultur und die Innengastronomie gelockert werden. Dies sei auch ein klares Signal an die Kultur, „dass es wieder los geht“, sagte Dreyer.

Nach der Entscheidung des Ministerrats werde dies noch am selben Tag in Kraft treten, auch mit Blick auf den Feiertag Fronleichnam am kommenden Donnerstag.

Die landesweite Sieben-Tage-Inzidenz war am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamte auf 36,0 gesunken - und damit so niedrig wie zuletzt Mitte Oktober. Kein Kreis und keine Stadt lag mehr über der Schwelle zur Bundes-Notbremse von 100.