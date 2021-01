Dreyer will allen Corona-Impfungen bis Sommer ermöglichen

Mainz Trotz der Lieferschwierigkeiten bei Corona-Impfstoffen will sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer dafür stark machen, dass sich alle bis zum Ende des Sommers impfen lassen können.

„Ich möchte, dass jeder Rheinland-Pfälzer und jede Rheinland-Pfälzerin bis spätestens Ende des Sommers die Möglichkeit erhält, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen“, sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März am Samstag beim Programmparteitag in Mainz. Jeder solle ein entsprechendes Impfangebot erhalten. „Das ist mein Ziel!“