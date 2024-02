Wirtschaftspolitik Dreyer: Wachstumsgesetz ist wichtig für die Wirtschaft

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die CDU aufgefordert, dem Wachstumschancengesetz zuzustimmen und ihre Blockade im Vermittlungsausschuss aufzugeben. „Es ist total wichtig für die Wirtschaft, dass dieses Paket heute verabschiedet wird“, sagte die SPD-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Mainz vor den Beratungen des Vermittlungsausschusses am Mittwochabend. „CDU und CSU schaden der deutschen Wirtschaft, wenn sie nicht zustimmen“, sagte Dreyer. „Die SPD-Seite steht.“ Die SPD-Ministerpräsidenten und die Bundestagsfraktion seien sich einig. „Es liegt jetzt ausschließlich an der CDU.“