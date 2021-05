Dreyer verurteilt antisemitische Anfeindungen

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat antisemitische Anfeindungen in Deutschland verurteilt und für eine Fortsetzung des Dialogs in der israelischen Gesellschaft geworben.

„Ich werde Antisemitismus und Gewalt gegen Juden und Jüdinnen sowie jüdische Gemeinden in unserem Land niemals dulden und wir werden uns mit aller Kraft dagegen wehren“, versprach sie am Freitag in einem Schreiben an die Jüdischen Gemeinden in Rheinland-Pfalz. „Die Landesregierung setzt sich mit ganzem Herzen und aller Kraft dafür ein, dass jüdische Bürgerinnen und Bürger sicher ihren Glauben leben können und die jüdischen Gemeinden im Land eine gute Zukunft haben.“