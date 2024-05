Ministerpräsidentin Dreyer verteidigt Rente nach 45 Arbeitsjahren

Die SPD-Politikerin und rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat Forderungen der FDP zur Abschaffung der Rente mit 63 kritisiert. „Es gibt keine Rente mit 63, sondern eine Rente nach 45 Arbeitsjahren“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Ich habe kein Verständnis dafür, dass die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, die nach 45 Jahren abschlagsfrei in die Rente gehen, sich immer wieder dafür rechtfertigen müssen.“ Es gehe um Krankenschwestern, Maurer, Facharbeiterinnen oder Schichtarbeiter. „Die meisten sind mit 15 Jahren in die Lehre gegangen und danach in den Beruf. Sie haben unseren Respekt und ihre Rente mehr als verdient“, sagte Dreyer, die in Rheinland-Pfalz an der Spitze einer Ampel-Regierung steht.