Flutkatastrophe Dreyer verteidigt Einsatzleitung - Rücktritt gefordert

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat in der verheerenden Flutnacht 2021 nach eigener Aussage auf den Katastrophenschutz vor Ort vertraut und die damalige Einsatzleitung der Landesbehörde ADD verteidigt. Das Ausmaß der Katastrophe sei ihr erst am Morgen danach, am 15. Juli, deutlich geworden, wiederholte die SPD-Politikerin am Freitag während ihrer zweiten Befragung im Untersuchungsausschuss des Landtages in Mainz.