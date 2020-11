Dreyer: Verschärfte Kontaktbeschränkungen ab Dezember

Mainz Die Kontaktbeschränkungen in der Corona-Pandemie werden vom 1. Dezember an in Rheinland-Pfalz verschärft. Sie würden nochmals angezogen, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa