Dreyer: Verfolgung Homosexueller „war bitteres Unrecht“

Malu Dreyer (SPD) sitzt auf ihrem Platz im Landtag. Foto: Andreas Arnold/dpa/Archivbild.

Osthofen/Mainz Erstmals hat der rheinland-pfälzische Landtag die Verfolgung Homosexueller während der NS-Zeit - und nach 1945 - in den Mittelpunkt des Holocaust-Gedenktags gestellt. Dreyer spricht von „bitterem Unrecht“.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich beim Gedenken an die Opfer der NS-Diktatur für die strafrechtliche Verfolgung Homosexueller nach 1945 entschuldigt und die neue Rechte kritisiert. „Die fortgesetzte Kriminalisierung und strafrechtliche Verfolgung homosexueller Männer auch in Rheinland-Pfalz war bitteres Unrecht“, sagte Dreyer am Montag während der Gedenksitzung des Landtags in der Gedenkstätte KZ Osthofen.

Erstmals hat der Landtag am Tag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz die Verfolgung Homosexueller in den Mittelpunkt seiner Sitzung gestellt. Der Landtag hatte sich bereits 2012 für die Verfolgung dieser Menschen in Rheinland-Pfalz entschuldigt.

„Derzeit erleben wir, wie rechte Kreise die NS-Zeit relativieren und kleinreden“, kritisierte Dreyer. „Damit treten sie die Würde der Opfer erneut mit Füßen.“ „Es kann auch keinen Schlussstrich geben“, betonte die Ministerpräsidentin. „Wir haben leider allen Grund zur Wachsamkeit.“ Der Grat zwischen Rechtspopulisten und Rechtsextremismus sei schmal.

„Wenn Vertreter der neuen Rechten lautstark den Verlust der Männlichkeit hierzulande beklagen und Björn Höcke (AfD) ganz offen von einer „großen Verschwulung“ deutscher Männer phantasiert, so zeigt das, wes Geistes Kind diese Leute sind“, mahnte Dreyer.

„Mein persönlicher Dank gilt all denen, die beharrlich darum gekämpft haben, dass der Paragraph 175 vollständig aus unserem Strafgesetzbuch gestrichen wird“, sagte die Ministerpräsidentin. „Wir müssen entschieden die Stimme gegen Rassismus, Antisemitismus und die Verachtung von Minderheiten erheben und uns für eine vielfältige und weltoffene Gesellschaft stark machen!“

Die Landesregierung werde ihren Aufarbeitungsprozess weiter fortführen. Das Familienministerium habe einen Forschungsauftrag mit Blick auf lesbische Mütter vergeben. Die Ergebnisse werde Familienministerin Anne Spiegel (Grüne) am 2. September vorstellen.

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) hatte zuvor angekündigt, sich zudem für die wissenschaftliche Aufarbeitung der Mechanismen des Verdrängens und der Kontinuitäten nach 1945 einzusetzen. „Wie kann es sein, dass nach den Gräueln der NS-Zeit ganze Gruppen von Menschen weiter verfolgt und ausgegrenzt wurden?“

Homosexuelle Menschen hätten in der perfiden Hierarchie des nationalsozialistischen Lagersystems ganz unten gestanden, betonte Hering. Mehr als 50 000 Männer seien nach dem nationalsozialistisch verschärften Strafrecht in der NS-Diktatur und ebensoviele auch noch in der Nachkriegszeit allein bis 1969 verfolgt worden.