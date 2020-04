Dreyer und Scholz begrüßen Diskussion um Kurzarbeitergeld

Mainz In der Corona-Krise stellen Kurzarbeit und Gehaltseinbußen viele vor Herausforderungen. Dessen sei sich die Politik bewusst, betonen Dreyer und Scholz. Das weitere Vorgehen in der Pandemie verteidigen sie, auch gewisse Unklarheiten mit Blick auf Großveranstaltungen.

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (beide SPD) begrüßen die Diskussion über eine mögliche Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. „Ich würde mir sehr wünschen, dass es zu einer Aufstockung kommt“, sagte Dreyer am Freitag in Mainz. Es sei richtig, dass Sozialpartner und Minister auf der Bundesebene zurzeit darum ringen, was der richtige Weg ist. „Uns ist voll bewusst, dass wir auch Menschen haben, die wirklich wenig verdienen“, sagte Dreyer.