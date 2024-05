75 Jahre Grundgesetz Dreyer und höchster Richter würdigen Verfassung

Aktuell setzt auch die Stadt Neustadt an der Weinstraße mit der mehrtägigen Veranstaltung „1832. Das Fest der Demokratie“ ein starkes Zeichen. Im Rahmen der Veranstaltung erhält die russische Menschenrechtsaktivistin Irina Scherbakowa an diesem Freitag den Hambacher Freiheitspreis. Laudator im Hambacher Schloss, einer Wiege der Freiheit, ist der frühere Bundespräsident Joachim Gauck. Er hatte die Auszeichnung 2022 erhalten. Beim Hambacher Fest 1832 hatten Zehntausende Freiheit, nationale Einheit und Bürgerrechte eingefordert. Die Feier gilt als Meilenstein auf dem Weg zur Demokratie in Deutschland.