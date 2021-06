Dreyer und Binz eröffnen Kultursommer Rheinland-Pfalz

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Zweibrücken Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Kulturministerin Katharina Binz (Grüne) haben in Zweibrücken den 30. Kultursommer Rheinland-Pfalz offiziell eröffnet. „Wir alle haben das Kulturerlebnis schmerzlich vermisst und freuen uns umso mehr, dass die Fortschritte in der Pandemiebekämpfung einen vorsichtigen Start in den Kultursommer möglich machen“, sagte Dreyer am Sonntag einer Mitteilung zufolge.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

In den vergangenen Monaten habe die Kulturszene sehr gelitten. „Es wird Zeit, dass sie sich erholen und endlich wieder stattfinden kann.“

Das Motto „Nordlichter“ galt schon für 2020, als die Veranstaltung ausfiel, und wurde nun erneut gewählt. „Das Motto bietet die Chance, die Kunst- und Kulturszene nordeuropäischer Länder zu erkunden und neben großen Namen und Klassikern auch noch weniger bekannte Künstlerinnen und Künstler zu entdecken“, sagte Ministerin Binz.

Seit 1992 ermöglicht der Kultursommer Projekte aller Sparten, die zwischen Mai und Oktober im Bundesland in der Stadt und auf dem Land stattfinden. Gefördert werden jährlich mehr als 200 Veranstaltungen.