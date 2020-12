Dreyer und Bätzing-Lichtenthäler besuchen Probe-Impfzentrum

Malu Dreyer (SPD) Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archiv

Mainz Die Vorbereitungen für die Corona-Schutzimpfungen laufen auch in Rheinland-Pfalz auf Hochtouren. Um Aufbau, Organisation und Abläufe in einem Impfzentrum zu testen, hat das Bundesland ein Probe-Impfzentrum in Mainz eingerichtet.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (beide SPD) besuchen an diesem Mittwoch (12.30 Uhr) die Einrichtung.

Die Europäische Arzneimittel-Agentur Ema will noch im Dezember über eine Zulassungsempfehlung für den Impfstoff der Mainzer Firma Biontech und des US-Pharmakonzerns Pfizer entscheiden. Bis spätestens 29. Dezember soll ein Ergebnis der Prüfung vorliegen. Auch der US-Konzern Moderna hat bei der Ema einen entsprechenden Antrag für seinen Impfstoff gestellt. Die Entscheidung über die Zulassungsempfehlung dafür werde bis zum 12. Januar erwartet, hieß es von der Ema.