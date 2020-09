Dreyer über Situation im Flüchtlingslager Moria

Mainz Das Schicksal der Menschen auf der Ägäis-Insel Lesbos beschäftigt auch die Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Ministerin Spiegel fordert ein sofortiges Aufnahmeprogramm. Dagegen ist die AfD. Die CDU will einen EU-Sondergipfel.

Nach dem Brand im griechischen Flüchtlingslager Moria ist Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag mit dem Mainzer Sozialmediziner Gerhard Trabert zusammengetroffen, der sich für eine sofortige Aufnahme der dort gestrandeten Menschen einsetzt. Trabert sagte, er wolle der rheinland-pfälzischen Regierungschefin den Fall eines 26-jährigen Syrers mit einer Querschnittlähmung vorstellen. „Ich werde von Abdulkarim berichten und einfach versuchen, ob es nicht möglich ist, diesen jungen Mann hierherzuholen“, sagte Trabert vor dem Gespräch in Mainz. „Ich habe Angst, dass er jetzt sterben wird in diesem Chaos.“