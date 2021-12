Dreyer: Traumahilfezentrum für Flutopfer „einmalig“

Bei ihrem Besuch im Ahrtal spricht die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD, M) in einem der zerstörten Klassenräume der Barbarossaschule Sinzig - Realschule plus mit Bürgermeister Andreas Geron und der Konrektorin der Schule, Uta Erlekampf. Foto: Thomas Frey/dpa

Grafschaft Für Menschen, die während der tödlichen Flutkatastrophe im Ahrtal traumatisiert worden sind, gibt es eine neue Anlaufstelle. Gemeinsam mit Gesundheitsminister Clemens Hoch hat die rheinland-pfälzische Regierungschefin Malu Dreyer (beide SPD) am Montagabend ein neues Traumahilfezentrum in Grafschaft-Lantershofen oberhalb des weithin zerstörten Ahrtals eröffnet.

„Viele tausende Menschen haben im Ahrtal Todesangst durchstehen müssen. Viele haben Angehörige, Freunde oder Nachbarn verloren, oder ihr Zuhause. Mit ihren traumatischen Erlebnissen lassen wir die Menschen nicht alleine“, betonte die Ministerpräsidentin laut Mitteilung. Die Landesregierung finanziere die Arbeit des Traumahilfezentrums zunächst für drei Jahre mit gut 766.000 Euro. Das Projekt solle ein niedrigschwelliges Angebot sein und könne, wenn nötig, beispielsweise Psychotherapie an Flutopfer vermitteln.

Das Zentrum nimmt in den Räumen des katholischen Studienhauses St. Lambert unter der Leitung der Dr. von Ehrenwallschen Klinik und in Zusammenarbeit mit der Fachklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie des Deutschen Roten Kreuzes in Bad Neuenahr-Ahrweiler die Arbeit auf. Gesundheitsminister Hoch erklärte, mit dem Zusammenwirken dieser beiden Kliniken könnten „nicht nur Betroffene aller Altersstufen, sondern auch Familien, die teilweise generationsübergreifend traumatisiert wurden, gemeinsam beraten und betreut werden“.