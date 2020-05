Dreyer: Termin für Landtagswahl wegen Corona nicht in Gefahr

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Mainz Der Termin für die rheinland-pfälzische Landtagswahl 2021 steht nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) trotz der Corona-Krise. „Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz am 14. März 2021 wie geplant gemeinsam mit Baden-Württemberg stattfinden wird“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur in Mainz.

„Wir hoffen sehr und tun alles dafür, dass die Infektionszahlen weiter sinken.“ Und: „Ich weiß, dass die Parteien Themen wie die Organisation der Wahlkreiskonferenzen erörtern“, sagte Dreyer. „Wir werden sehr genau das weitere Infektionsgeschehen beobachten und rechtzeitig Vorgaben machen, wie die Wahlvorbereitungen hygienisch und sicher stattfinden können.“