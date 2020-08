Dreyer stellt sich zum zweiten Mal Abgeordneten-Fragen

Mainz Mit der direkten Befragung der Regierungschefin ist Rheinland-Pfalz Vorreiter unter den Landtagen in Deutschland. Ende August ist das neue Format zum zweiten Mal geplant.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellt sich im ersten Plenum nach der Sommerpause zum zweiten Mal direkt den Fragen der rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten. Das teilte Landtagssprecher Marco Sussmann am Mittwoch auf Anfrage mit. Mitte Dezember 2019 hatte sie als erste Regierungschefin eines Länderparlament in einer solchen Fragestunde Rede und Antwort stehen müssen. Dabei hatte die Sozialdemokratin in ihrem Eingangsstatement die Einrichtung eines „Transformationsrats“ zur Gestaltung der künftigen Arbeitswelt angekündigt. Eine zweite für März geplante direkte Befragung war wegen der Corona-Krise und einer deshalb verkürzten Sitzung ausgefallen.