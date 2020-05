Dreyer stellt schnellere Lockerungen in Pandemie in Aussicht

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, im Landtag. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat schnellere Lockerungen in der Corona-Pandemie in Aussicht gestellt. Sie habe die kommunalen Spitzen im Land zu einem Gespräch in der kommenden Woche eingeladen, sagte sie am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung im Landtag in Mainz.

