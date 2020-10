Dreyer: Steigende Corona-Fälle sind „sehr ernste Situation“

Mainz Rund 70 Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft sind im Corona-Bündnis vertreten. Bei ihrem dritten Treffen verständigten sie sich auf ein Memorandum der Zusammenarbeit zur Bekämpfung der Pandemie. Die CDU sieht das Parlament dabei außen vor.

Bei den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs am Mittwoch wird es nach Auffassung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer auch darum gehen, ob die Kontakte deutschlandweit wieder weiter eingeschränkt werden müssen. „Wir sind in einer sehr ernsten Situation“, sagte Dreyer am Montag während einer Video-Schalte des Corona-Bündnisses Rheinland-Pfalz mit Blick auf die exponentiell steigenden Corona-Infektionen.

Die Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz seien aber sehr gut aufgestellt und kein Versorgungsengpass des medizinischen Personals zu befürchten, sagte Dreyer. Der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft, Gerald Gaß, warnte jedoch: Wenn die Infektionszahlen weiter so zunähmen, seien die Krankenhäuser voraussichtlich in zwei, drei Wochen wieder so stark mit Covid-19-Patienten belegt wie in der Hochphase im April. Dann müssten erneut Operationen verschoben werden.