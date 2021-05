Dreyer steht vor dritter Wahl zur Ministerpräsidentin

Mainz Kurt Beck machte sie 2013 zu seiner Nachfolgerin. Jetzt soll Malu Dreyer zum dritten Mal zur Ministerpräsidentin gewählt werden. Ihre Ampel-Koalition ist in Deutschland einzigartig.

SPD, Grüne und FDP wollen in Rheinland-Pfalz weitere fünf Jahre zusammen regieren. An diesem Dienstag soll Malu Dreyer erneut zur Regierungschefin der in Deutschland einmaligen Ampel gewählt werden. Dafür braucht die SPD-Politikerin 51 Ja-Stimmen. Der Landtag hat 101 Abgeordnete. Die Koalition verfügt zusammen über 55 Stimmen - drei mehr als zu Beginn der vergangenen Wahlperiode.