Dreyer spricht von „schwarzem Tag für Deutschland“

Mainz/Berlin In Mainz haben Politiker von SPD, CDU, Grünen und FDP fassungslos auf die Gewalttat im gut 60 Kilometer entfernten Hanau reagiert - und ein intensives Vorgehen gegen Rechtsterrorismus gefordert.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat nach dem mutmaßlich rechtsradikalen und rassistischen Anschlag im hessischen Hanau von einem „schwarzen Tag für Deutschland“ gesprochen. Innerhalb von nur neun Monaten seien nach Kassel und Halle/Saale zum dritten Mal Menschen in Deutschland von Rechtsterroristen ermordet worden, sagte Dreyer in Mainz und Berlin. „Es ist schlimm, traurig, und es macht mich auch wütend, dass Deutschland 75 Jahre nach der Beendigung der Nazi-Zeit wieder mit diesem rechtsextremen Terror zu kämpfen hat. Es ist wirklich ein schlimmer Tag für Deutschland“, sagte Dreyer. Sie sei in Gedanken bei Angehörigen und Verletzten.

Der Staat müsse wehrhaft sein und mit Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz klar bei der Verfolgung solcher Straftaten sein. „Wir brauchen aber auch zivilgesellschaftliche Courage“, sagte Dreyer. Alle Demokraten müssten zusammenstehen und deutlich machen: „Alle Bürger und Bürgerinnen in unserem Land haben die Solidarität der Gesellschaft.“ In Mainz sagte Dreyer laut Mitteilung: „Es ist ein Anschlag auf uns alle!“ Ihre Landesregierung gehe entschieden gegen Rechtsextremismus vor. „Wir lassen uns nicht auseinanderdividieren. Menschen mit Wurzeln in anderen Ländern sind keine Fremden, sie sind unsere Bürger und Bürgerinnen. Wir stehen an ihrer Seite.“

An der Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz ändert sich nach Angaben von Innenminister Roger Lewentz (SPD) zunächst nichts. „Aus der Tat in Hanau ergeben sich nach Bewertung des Landeskriminalamtes aktuell keine konkreten oder korrespondierenden Gefährdungserkenntnisse, die Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Rheinland-Pfalz haben“, sagte Lewentz. Der Schutz der jüdischen und islamischen Einrichtungen war nach dem Anschlag von Halle verstärkt worden. An den närrischen Fastnachtstagen seien zudem rund 3700 Polizisten im Einsatz, so viele wie nie, sagte eine Ministeriumssprecherin.

Die CDU-Landesvorsitzende und Bundesministerin Julia Klöckner und der rheinland-pfälzische Spitzenkandidat Christian Baldauf äußerten sich ebenfalls tief bewegt und erschüttert. Jetzt gelte es mit Besonnenheit und Sorgfalt die Hintergründe und das Motiv zu ermitteln. „Wir sind entsetzt angesichts des Verbrechens in Hanau, das so viele Todesopfer gefordert und Menschen verletzt hat“, sagte Baldauf. Klöckner ergänzte: „Der heutige Altweiberfastnachtstag wird zurecht in weiten Teilen ein sehr stiller werden.“ Sie habe ihre Fastnachtstermine am Donnerstag abgesagt. Klöckner betonte: „Hasstaten können uns nicht ruhig sein lassen.“ Vize-Regierungschef und Wirtschaftsminister Volker Wissing (FDP) schrieb unter anderem im Kurznachrichtendienst twitter: „Schock, dass so etwas Unfassbares in unserem Land passieren kann.“ In einer Mitteilung ergänzte er: „Hanau ist ein GAU, in menschlicher aber auch in gesellschaftlicher Hinsicht.“ Die Tat zeige, wohin Hass und Hetze ein Land führten, wie tief die Polarisierung in der Gesellschaft bereits fortgeschritten sei und zu welchen unvorstellbar schrecklichen Taten diese führe.

Die Grüne-Landesvorsitzende Misbah Khan äußerte ebenfalls Anteilnahme und sagte: „Ich selbst bin zudem wütend über die Niederträchtigkeit dieses Attentats. Es war kein „Angriff auf uns alle“ - so wichtig Solidarität von der Gesamtgesellschaft in dieser Frage ist - es war ein gezielter Angriff auf Menschen, aufgrund ihrer angenommenen Zugehörigkeit - motiviert durch Rassismus und Islamfeindlichkeit.“ Es gelte Rechtsterrorismus als solchen klar zu benennen und auch seinen politischen Arm in den Parlamenten als Gefahr ernst zu nehmen. Sie forderte einen gesamtgesellschaftlichen Konsens von links bis konservativ gegen Rechte.