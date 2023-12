Regierung Dreyer spricht krankheitsbedingt nicht im Bundestag

Dreyer fehlte am Donnerstag - wie eine Reihe Abgeordneter - krankheitsbedingt auch im Landtag in Mainz. Am Mittwoch hatte die Regierungschefin im Plenum noch konsequent Maske getragen. Husten, Schnupfen und Heiserkeit waren an beiden Plenartagen bei vielen Abgeordneten und Besuchern deutlich zu hören.