Dreyer spricht im Bundestag über Corona-Krise

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will an diesem Donnerstag vor dem Bundestag über die aktuelle Corona-Entwicklung sprechen. Nach der Regierungserklärung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Bewältigung der Corona-Pandemie werde Dreyer die Perspektive der Bundesländer zu diesem Thema vertreten, teilte die Staatskanzlei am Montag mit.

