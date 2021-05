Dreyer soll als Ministerpräsidentin wiedergewählt werden

Mainz Die SPD-Politikerin Malu Dreyer soll an diesem Dienstag zum dritten Mal zur rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin gewählt werden. Dafür braucht sie 51 Stimmen der 101 Abgeordneten. Die Koalition von SPD, Grünen und FDP verfügt zusammen über 55 Stimmen - drei mehr als in der vergangenen Wahlperiode.

Die 60-Jährige regiert seit 2013 in Rheinland-Pfalz. Seit 2016 steht sie an der Spitze einer Ampel-Regierung. Wegen der Pandemie kommt der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung (11.00 Uhr) und der Wahl der Ministerpräsidentin (ab 12.00 Uhr) in der Rheingoldhalle zusammen.