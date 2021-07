Dreyer: Situation im Katastrophengebiet verheerend

Malu Dreyer, SPD-Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz. Foto: Boris Roessler/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Lage in den Hochwassergebieten des Landes mit dramatischen Worten als bisher noch nie erlebte Katastrophe geschildert. „Es gibt Tote, es gibt Vermisste, es gibt viele, die noch in Gefahr sind“, sagte Dreyer am Donnerstag zu Beginn der Landtagsplenarsitzung in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

Das Land habe zwar schon einige Hochwasser erlebt. „So eine Katastrophe haben wir noch nicht gesehen. Es ist wirklich verheerend.“ Ganze Orte seien überflutet, Häuser seien einfach weggeschwommen.