Regierung : Dreyer sieht Weiterbildung als Schlüssel für Transformation

Mainz Nach der Sommerpause steht die Landespolitik im Zeichen der Haushaltsberatungen. Die Landesregierung legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Transformation der Arbeitswelt.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will Rheinland-Pfalz zum „Gewinnerland der Transformation“ machen. Mit Blick auf die anstehenden Beratungen über den Doppelhaushalt für 2023/24 bezeichnete sie die Weiterbildung als Schlüssel dafür. „Erfolgreiche Transformationsprozesse bedeuten vor allem auch, über die für den Arbeitsmarkt notwendigen Qualifikationen zu verfügen - und zwar nicht nur heute, sondern auch in Zukunft“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur.

Mit Blick auf die Transformation in Industrie und Verkehr bezeichnete Dreyer es als „großen Gewinn für den Standort Rheinland-Pfalz“, dass die Wasserstoff-Großprojekte der BASF in Ludwigshafen und von Daimler in Wörth den Zuschlag europäischen Verfahren der Wasserstoff-IPCEI (Important Projects of Common European Interest) erhalten haben. Diese beihilferechtliche Genehmigung ermöglicht nun die staatliche Förderung. „Die Wasserstofftechnologie ist ein unentbehrlicher Bestandteil, wenn es darum geht, dass industrielle Prozesse künftig klimaneutral ablaufen sowie die daraus entstehenden Produkte CO2-frei sind“, sagte Dreyer.