Regierung Dreyer sieht Sehnsucht nach einfachen Antworten

Trotz der vielen Krisen muss nach Ansicht der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) von der Politik auch Zuversicht vermittelt werden. „Wir sehen Verunsicherung bei vielen Menschen und so ein bisschen Sehnsucht nach einfachen Antworten“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Es herrsche oft das Gefühl vor, es gäbe keine Normalität mehr. Dem sei aber nicht so. „In den allermeisten Bereichen gibt es Normalität und es gibt Verlässlichkeit“, sagte Dreyer. Trotz der Krisen sei viel erreicht worden in den vergangenen Jahren.