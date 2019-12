Dreyer sieht Land in der Bildungspolitik gut aufgestellt

Mainz Die Gestaltung der Kita- und Schullandschaft in Rheinland-Pfalz bietet nach Ansicht von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wenig Angriffsflächen für die Opposition. „Wenn die CDU die Bildungspolitik zum Wahlkampf machen will, sehe ich das sehr gelassen“, sagte Dreyer der Deutschen Presse-Agentur.

Jeder vierte Euro in Rheinland-Pfalz fließe in die Bildung, und die Unterrichtsversorgung sei so gut wie nie.