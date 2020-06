Dreyer sieht Einschränkungen bei Fastnacht wegen Corona

Mainz Ministerpräsidentin Dreyer ruft zum Herunterladen der neuen Corona-App auf und sieht Karneval 2021 in Gefahr. Eine neue Corona-Infektionswelle könne jederzeit kommen. Ein zweiter Shutdown müsse aber vermieden werden.

Fastnacht wird nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) wegen Corona 2021 anders sein als gewohnt. „Solange es keinen Impfstoff und keine Medikamente gibt, müssen wir sehr kritisch prüfen, ob Karneval wie üblich gefeiert werden kann“, sagte Dreyer am Dienstag in Mainz. „Schunkelnd in aller Enge nebeneinander zu stehen, kann man sich im Moment nicht vorstellen.“ Allerdings solle das nicht überall in Deutschland unterschiedlich geregelt werden. „Wir müssen beim Karneval eine einheitliche Linie bundesweit finden“, forderte die Sozialdemokratin.