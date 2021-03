Dreyer sieht durch Maskenaffäre gesamte Politik beschädigt

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer bei einer Pressekonferenz. Foto: Thomas Frey/dpa

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin und SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer sieht in der Affäre um Geschäfte von Politikern mit Corona-Masken einen Schaden für alle Politiker. Auf die Frage, ob die Affäre um fragwürdige Provisionen für Bundestagsabgeordnete der Union eine Art Wahlgeschenk für sie und die SPD im derzeitigen Landtagswahlkampf in Rheinland-Pfalz sei, sagte Dreyer am Montag am Rande eines Unternehmensbesuchs in Mainz: „Davon profitiert gar kein Politiker.

Es beschädigt die gesamte Politik.“ In Rheinland-Pfalz wird an diesem Sonntag (14.3.) ein neuer Landtag gewählt, in jüngsten Umfragen lag die SPD vor der CDU.