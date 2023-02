Erdbeben : Dreyer sichert türkischen und syrischen Gemeinden Hilfe zu

Mainz Nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) den Menschen im Katastrophengebiet Unterstützung zugesichert. Es gebe einen engen Austausch mit den in Rheinland-Pfalz ansässigen türkischen und syrischen Gemeinden, sagte sie am Mittwoch in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das vorangegangene Treffen mit Vertretern von türkischen und syrischen Vereinen, Religionsgemeinschaften und Verbänden in der Staatskanzlei sei „sehr emotional“ gewesen, sagte sie. Die Landesregierung bemühe sich derzeit, eine Halle in Mainz zu finden, die als Sammelstelle und Drehscheibe für Spenden genutzt werden könne. Das Ausmaß der Katastrophe sei unfassbar, sagte Dreyer.

Vertreter türkischer und syrischer Gruppen dankten ihr für die Unterstützung und die Einladung zu dem Treffen. Es sei ein Gespräch auf Augenhöhe gewesen, sagte Ziya Yüksel von der Türkischen Gemeinde Rheinland-Pfalz. Die Gemeinde betrachte sich als Teil von Rheinland-Pfalz. Nach dem Treffen begaben sich die Teilnehmer zu einem interreligiösen Gedenken an die Erdbebenopfer in St. Christoph in Mainz, zu dem die Religionsgemeinschaften aus Rheinland-Pfalz gemeinsam eingeladen hatten.

© dpa-infocom, dpa:230215-99-608958/2

(dpa)