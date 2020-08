Dreyer sichert Region um Air Base Unterstützung zu

Trier Für den Fall eines Truppenabzugs vom US-Militärflugplatz Spangdahlem in der Eifel hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) der betroffenen Region Unterstützung zugesichert.

Es sei klar: „Was immer in Spangdahlem am Ende dann auch passiert - und wir hoffen, es ist reichlich wenig - dass das Land natürlich die Kommunen und Gemeinden entsprechend unterstützen wird mit Maßnahmen, die dann erforderlich sind“, sagte Dreyer am Montag in Trier nach einem Gespräch mit Landräten und Bürgermeistern aus der Eifelregion.