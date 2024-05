DFB-Pokal Dreyer setzt im Pokalfinale auf den 1. FC Kaiserslautern

Der Verein von Trainer Xabi Alonso will nach dem bitteren 0:3 am Mittwoch gegen Atalanta Bergamo an diesem Samstag (20.00 Uhr/ARD und Sky) im Berliner Olympiastadion wenigstens das Double perfekt machen. Leverkusen hofft nach der bisher einzigen Saisonniederlage auf einen glorreichen Abschluss einer historischen Spielzeit. Der Zweitligist will die Außenseiterchance nutzen und setzt auf die Erfahrung von Trainer-Oldie Friedhelm Funkel sowie die Unterstützung der mitgereisten Fans.