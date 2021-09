Dreyer sagt Opfern der Flutkatastrophe weiter Solidarität zu

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer spricht am Nürburgring. Foto: Thomas Frey/dpa

Nürburg Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat den Opfern der Flutkatastrophe bei einem Staatsakt auch weiter Solidarität zugesagt. „Ich weiß, dass die größte Sorge vor Ort jetzt ist, vergessen zu werden, wenn sich die Kameras wieder auf andere Ereignisse richten“, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch am Nürburgring.

Die Naturkatastrophe vom 14. auf den 15. Juli habe Rheinland-Pfalz bis ins Mark getroffen. „Die vielen Schicksale gehen mir nicht aus dem Kopf“, sagte Dreyer in ihrer Rede. Aber die Betroffenen sollten wissen, dass sie nicht allein sind. „Ganz Rheinland-Pfalz nimmt Anteil an ihrem Leid. Und wir sind in der Trauer verbunden mit unserem Nachbarland Nordrhein-Westfalen, das ebenfalls viele Todesopfer zu beklagen hat. Mit uns trauert ganz Deutschland.“