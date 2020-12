Dreyer ruft zur Unterstützung des Einzelhandels auf

Malu Dreyer (SPD), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, kommt zu einer Pressekonferenz. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat an die Bürger appelliert, während des Shutdowns beim örtlichen Einzelhandel zu bestellen. „Unterstützen Sie die lokalen Geschäfte in ihrer Umgebung“, sagte die SPD-Politikerin am Dienstag in ihrer Regierungserklärung in Mainz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa