Dreyer ruft zur Teilnahme für „Dein Tag für Afrika“ auf

Malu Dreyer (SPD) Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, spricht beim Start der Aktion "Dein Tag für Afrika". Foto: Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa.

Berlin/Mainz Seit Freitag können sich Schulen und Betriebe in ganz Deutschland für die Kampagne „Dein Tag für Afrika“ anmelden. Am Aktionstag am 16. Juni 2020 gehen Schüler einen Tag lang arbeiten und verdienen Geld, um Gleichaltrigen in Afrika einen Schulbesuch zu ermöglichen, teilte der Verein Aktion Tagwerk am Freitag mit.



„Mädchen und Jungen in Deutschland, die beim Aktionstag im Juni mitmachen, lernen etwas über das Leben in Afrika, wo ihre Altersgenossen viele ähnliche Probleme haben wie sie selbst“, sagte die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD) am Freitag in Berlin. Dreyer ist die Schirmherrin der aus Rheinland-Pfalz stammenden Kampagne. Mit dem Erlös des Aktionstages werden dieses Jahr Bildungs- und Ausbildungsprojekte in Ruanda, Uganda, der Elfenbeinküste, Burkina Faso und Guinea unterstützt. In Deutschland wird ein Schutzprogramm für unbegleitete minderjährige Geflüchtete gefördert.