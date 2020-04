Dreyer ruft zum Abstandhalten auf: Lockerung „mit Augenmaß“

Die Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer (SPD, M), spricht. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild.

Mainz Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat die Bevölkerung in einer Fernsehansprache vor Ostern zu diszipliniertem Abstandhalten in der Corona-Krise aufgerufen. „Gemeinsam sind wir stärker als das Virus“, sagte Dreyer am Gründonnerstag in Mainz.

Die Entwicklung der Infektionszahlen gehe in die richtige Richtung, aber für eine Entwarnung gebe es noch keinen Grund.