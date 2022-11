Energie : Dreyer richtet sich mit Mutmachrede an Rheinland-Pfälzer

Dreyer richtet sich mit Mutmachrede an Rheinland-Pfälzer

Mainz Wie teuer wird das Heizen im Winter? In einer Regierungserklärung verbreitet die Ministerpräsidentin Zuversicht. Die Opposition warnt vor zunehmenden Risiken für die Wirtschaft.

Trotz hoher Energiekosten ist nach Auffassung der Landesregierung in Rheinland-Pfalz alles vorbereitet, damit die Menschen gut durch den Winter kommen. „Bürger und Bürgerinnen können sich auf einen starken Staat verlassen“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in einer Regierungserklärung im Landtag. „Die Bundesregierung und die Landesregierungen tun alles dafür, dass die Preise gedeckelt werden und Energie nicht unbezahlbar wird.“